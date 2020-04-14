РИАМО - 14 апр. В рамках видеоконференции представители Фонда защиты прав дольщиков, правительства региона и жители Подмосковья обсудили вопросы восстановления прав дольщиков еще 182 домов с помощью механизмов фонда, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В течение ближайших трех лет планируется рассмотреть все 504 дома на наблюдательных советах фонда, информация о которых была направлена правительством Московской области в Фонд защиты прав дольщиков, и восстановить права более 22 тысяч дольщиков в Подмосковье», — сказал заместитель генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс.

Он уточнил, что с помощью механизмов фонда уже восстановлены права более 6 тысяч дольщиков Подмосковья, достроено 12 домов застройщика-банкрота «Урбан Групп».

По другим домам Московской области правительством региона было найдено финансирование с помощью инвесторов.

Механизм восстановления прав дольщиков определяется в соответствии с постановлением правительства: выплата компенсаций или завершение строительства домов. Сравниваются суммы, необходимые для завершения строительства и выплаты возмещений.

Поскольку восстановление прав граждан реализуется за государственный счет (федеральный, региональные бюджеты и средства компенсационного фонда), решение о финансировании завершения строительства или выплатах компенсаций дольщикам принимается из экономической целесообразности.

«Московская область — регион, в котором проблема обманутых дольщиков стоит наиболее остро в России. В бюджете области на этот год уже заложена возможность софинансирования для решения этого вопроса с помощью механизмов Фонда. Будем планомерно работать в этом направлении», — отметила первый заместитель министра жилищной политики региона Елена Апполинарова.

В рамках встречи представители Фонда защиты прав дольщиков и правительства региона ответили на вопросы дольщиков более 15 жилищных комплексов Подмосковья.