Конференции в Zoom, которые позволяют общаться на безопасной дистанции и не терять связь с коллегами и друзьями в условиях самоизоляции, стали особенно популярны в период пандемии коронавируса. В онлайн-формате сейчас не только проводят рабочие встречи, но и празднуют дни рождения и устраивают вечеринки вместо походов в бар. В отличие от обычной, успех онлайн-вечеринки во многом зависит от организации. Журналисты РИАМО протестировали новый формат и выяснили, как организовать онлайн-вечеринку так, чтобы никто не заскучал.

Условия и цели эксперимента

Участниками эксперимента стали семь сотрудников РИАМО, для многих из которых онлайн-формат был новым. Для эксперимента всех попросили заранее установить приложение Zoom. Распределили ответственность за организацию – музыку, дресс-код, тематику, фото и создание самой конференции в Zoom.

Целью эксперимента было определить этапы подготовки, выявить условия успешной онлайн-вечеринки и основные ошибки.

При этом одним из главных условий было – не обсуждать коронавирус.

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Создать чат в Telegram

В отличие от офлайна, где все может решить вкусная еда и хорошие коктейли, для успеха онлайн-вечеринки важна подготовка. Тут не получится разбиться на группы по интересам, поэтому нужно сделать так, чтобы всем было комфортно.

Мы заранее сделали общую рассылку в корпоративной почте. Откликнулись около 15 коллег, но, когда мы создали чат в Telegram, половина участников отвалилась.

По активности людей в чате стало понятно, кого нужно будет расшевелить в ходе беседы. Если ты не участвуешь в общем процессе конференции, то может показаться, что тебя здесь вообще нет.

В чате мы обсудили условия – выбрали фоны, дресс-код, решили взять бокалы с напитками (чаем, пивом или вином), назначили ответственного за музыку и темы. Определили время старта и того, кто создаст конференцию в Zoom и пришлет ссылку всем участникам.

Также мы обсуждали возможность пригласить на вечеринку ведущего Zoom-конференций, который в онлайн-формате проводит игры и дни рождения, но в итоге отказались от этой идеи.

Что не учли: условия по дресс-коду и фону проговорили в последний момент, поэтому не все успели подготовиться. Для конференции мы выбрали вечер пятницы, в итоге несколько человек не смогли поучаствовать, так как в последний момент им пришлось заняться подготовкой материалов. В итоге одни подключались к конференции после того, как сделали работу, другие вынуждены были временно покинуть вечеринку.

Проверить интернет, звук и фон

Успех онлайн-вечеринки во многом зависит от хорошего интернета, звука и фона. Поэтому мы решили заранее установить смартфоны на штатив, чтобы выбранный фон не выходил за рамки, некоторые из участников взяли микрофоны и надели наушники.

В качестве фонов мы выбрали виды популярных московских баров и ресторанов. Фон нужен для того, чтобы не было видно квартиры – вдруг у вас немытая посуда или гора разбросанных вещей. Вряд ли это нужно показывать коллегам.

Что не учли: мы не просили коллег отключаться от уведомлений мессенджеров и рабочих чатов, которые то и дело отвлекали от коммуникации. Если входить в конференцию со смартфона, невозможно увидеть всех участников пати одновременно (на экране отображаются максимум четыре участника). Некоторые из участников не смогли или не успели установить фон – в итоге в виртуальных заведениях провели вечер лишь двое коллег –наш обозреватель Ольга и руководитель SMM Мария, остальные «тусовались» в домашней обстановке. Зато фон скрасил домашний питомец менеджера соцсетей Екатерины, а опоздавшая редактор Татьяна просто надела маску для сна с котиком.

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Создать плей-лист и достать бокалы

Мы хотели, чтобы на нашей онлайн-вечеринке звучала музыка, как в заведении. Руководитель интернет-выпуска Константин, отвечающий за музыку, заранее подготовил ненавязчивый плей-лист и перед началом конференции прислал ссылку на него в общий чат в Telegram.

Кроме того, мы решили, что во время вечеринки все участники будут с бокалами, даже если в них обычный чай. С этим заданием все справились.

Что не учли: задумка с плей-листом не получилась. Если даже все участники синхронно включат музыку, она будет мешать беседе, а если назначать диджея, то композицию не услышит больше никто, при этом функция музыкального фона для конференции в программе не предусмотрена.

Не забыть про дресс-код

Внешний вид на онлайн-вечеринке так же важен, как и в офлайн-формате. Никто не хочет видеть коллег в майке-алкоголичке и лицезреть друзей в растянутых пижамах и заношенных трико. Для того, чтобы объединить всех участников вечеринки, можно договориться о едином тематике или стиле. Например, надеть шляпу из отпуска, как это сделали мы.

Что не учли: шляпы могут быть под рукой не у всех, поэтому лучше о таком аксессуаре предупреждать заранее, чтобы друзья или коллеги смогли подготовиться. Итог – в шляпах были только двое участников, обозреватель Ольга и спецкор Мария. Проще было всем надеть солнечные очки, которые точно найдутся в гардеробе у каждого.

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Выбрать темы для разговора

В условиях самоизоляции многим хочется пожаловаться на заточение в четырех стенах, а другие, наоборот, устали от этой темы, которая постоянно фигурирует в работе и соцсетях. Мы решили заранее не обсуждать пандемию, но некоторые коллеги все-таки использовали эвфемизмы, а иногда и прямо говорили запретное слово.

Хотя схема, по которой мы изначально планировали беседу, не сработала, получилось даже интереснее. Например, в процессе вечеринки выяснилось, что наш редактор Мария увлекается психологией. Она рассказала, как справиться с тревогой в условиях самоизоляции. Также мы обсудили новые привычки, порекомендовали друг другу книги и сериалы, поделились впечатлениями о фильмах-катастрофах. И даже решили, что иногда можно вместе работать в онлайн-формате.

Что не учли: основная проблема в онлайн-встрече с большим числом участников состоит в том, что люди начинают говорить одновременно и перебивать друг друга, в итоге самые активные не дают возможности проявить себя более скромным коллегам, которые остаются пассивными слушателями.

Итоги эксперимента

Первый опыт онлайн-вечеринки в Zoom с коллегами показал, что для ее организации нужна максимально хорошая подготовка, связанная со спецификой формата.

Мы не учли, что во время конференции коллег могут отвлекать рабочие или личные мессенджеры, выбрали слишком сложный общий аксессуар – шляпу, не решили, как мы запускать музыку, и иногда перебивали друг друга.

Несмотря на это, возможность выговориться в онлайн-формате и обсудить общие проблемы – пожаловаться на нехватку второго монитора, офисной атмосферы и прогулок – оказала на многих терапевтический эффект.

Кроме того, некоторые из коллег после онлайн-вечерики продолжили обмениваться сообщениями в телеграм-чате и решили, что в формате онлайн-конференции иногда можно работать.

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