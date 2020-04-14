РИАМО - 14 апр. Почти за год жители Московской области воспользовались онлайн-сервисами в сфере градостроительства порядка 300 тысяч раз, говорится в сообщении пресс-службы Мособолархитектуры.

В прошлом году для жителей и предпринимателей были реализованы три онлайн сервиса: «Градпроработка онлайн», «Стройка рядом с домом» и «Агроанализ». Они позволяют получать актуальную информацию о возможных градостроительных ограничениях земельных участков, строящихся объектах или о пересечении границ участка с землями сельхозназначения.

«С начала работы сервисов, с мая 2019 года, к ним обратились порядка 300 тысяч раз и их востребованность продолжает расти», — сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Самым популярным сервисом является «Градпроработка онлайн», где пользователь может узнать о видах разрешенного использования земельного участка, его градостроительных ограничениях (при наличии) или о порядке согласования строительства в зонах с особыми условиями использования территории.

Как отметил Гордиенко, пользователи обратились с запросами более чем по 570 тысячам кадастровых номеров земельных участков, что говорит о его высокой востребованности и эффективности. Большее количество запросов за последнее время поступило по городским округам: Раменский, Чехов, Одинцовский и Дмитровский.

На втором месте по популярности сервис «Стройка рядом с домом», который предоставляет сведения о проводимых строительных работах на интересующем земельном участке или в радиусе 3 километров от него.

В этом месяце был представлен еще один новый онлайн-сервис «Кадастровому инженеру», с помощью которого можно узнать актуальную информацию по земельному участку, находящемуся на стадии формирования или изменения, и еще не внесенному в ЕГРН.

Благодаря онлайн-сервису, имея координаты планируемого участка, можно получить информацию о пересечениях его границ с другими земельными участками (внесенными в ЕГРН), границами населенных пунктов и территориальных зон, зонами с особыми условиями использования территории, то есть о градостроительных ограничениях, а также о видах его разрешенного использования в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки.