РИАМО - 14 апр. На прошлой неделе в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья в Подмосковье расселили 99 граждан, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В общем счете в рамках госпрограмм за прошлую неделю было расселено 37 аварийных помещений общей площадью около 1,8 тысячи квадратных метров», – сказал министр строительного комплекса Владимир Локтев.

Всего за прошлую неделю расселили граждан из шести подмосковных городских округов: Клина, Каширы, Рошаля, Серебряных Прудов, а также Пушкинского и Коломенского городских округов.

В настоящее время в Подмосковье реализуется национальный проект «Жилье и городская среда», который включает в себя федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по расселению аварийного жилья.