РИАМО - 14 апр. Для передачи многодетным семьям Московской области на сегодняшний день готовят 50 земельных участков, их планируют передать летом, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

Министерство согласовало предоставление, образование и изменение вида разрешенного использования земельных участков, чтобы администрации городских округов могли обеспечить землей еще несколько десятков семей.

«По итогам прошедшей недели уже готовы к предоставлению два земельных участка в городских округах Можайский и Егорьевск, а 18 земельных участков будут образованы в ближайшее время», – сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она уточнила, что администрации городских округов готовят 11 земельных участков в Шатуре, шесть – в Орехово-Зуеве, один – в Богородском городском округе для предоставления семьям с тремя и более детьми.

В Раменском городском округе получат новый вид разрешенного использования «для ведения садоводства» и будут переданы многодетным семьям, чтобы они могли построить на них дома для своих больших семей, еще 30 земельных участков.