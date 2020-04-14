РИАМО - 14 апр. Инспекторы эконадзора привлекут к ответственности строительную компанию в городском округе Долгопрудный за нарушение норм землепользования, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Основанием для данных мер пресечения послужил сигнал одного из горожан о том, что в Долгопрудном произошел залповый выброс загрязняющих веществ на рельеф местности.

«В ходе проверки факты подтвердились. Как выяснилось, одна из местных строительных компаний вела земляные работы возле канализационного трубопровода. В ходе работ был допущен залповый сброс бурового раствора (пульпы), который разлился по улице Флотской», – отмечается в материале.

Компанию, которая производила работы, по окончании карантина вызовут в Минэкологии для составления протокола об административном правонарушении.

Подобный случай правонарушения является далеко не первым в Подмосковье. Инспекторы эконадзора уже привлекали к ответственности компанию ООО «Торговый Дом Нефтьмагистраль», которой принадлежит АЗС в городском округе Щелково, за аналогичное правонарушение.

Тогда произошел залповый сброс сточных вод с неисправного септика, который работники АЗС безуспешно пытались скрыть.