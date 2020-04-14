РИАМО - 14 апр. Каждый день с 10 по 30 апреля Ticketland.ru разыгрывает три подарочных карты номиналом 3 тысячи рублей участникам игры «Театр без билета!», которых определит случайный выбор, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Для того, чтобы получить подарочную карту, нужно записать и выложить в своем аккаунте Instagram фрагмент любимого спектакля, оперы, балета, цирка или концерта в собственном исполнении.

«Можно использовать минимальный реквизит, костюмы, освещение. Длительность видео от 15 до 60 секунд. Количество роликов не ограничено», - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно открыть профиль на странице в соцсети, обязательно поставить хэштег #театрбезбилета и ссылку на группу @ticketland_msk, чтобы организаторы конкурса могли вас быстро найти и вручить приз.

Также можно выиграть суперприз - подарочную карту номиналом 50 тысяч рублей. За этот приз можно сражаться с любого момента и до 30 апреля. Итоги подведут 1 мая.