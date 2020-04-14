РИАМО - 14 апр. В Московской области пересчитали около 18,5 миллионов рублей платежей ЖКХ по предписаниям Госжилинспекции в этом году, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Общая сумма возврата жителям Подмосковья начисленных с нарушениями жилищного законодательства платежей за жилищно-коммунальные услуги с начала 2020 года составила порядка 18,5 миллиона рублей», – отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

В первом квартале этого года выдали больше 200 предписаний о перерасчетах. Большая часть из них касалась устранения нарушений при начислении платы за три вида коммунальных услуг: отопление (53 предписания), горячее водоснабжение (39) и обращение с твердыми коммунальными отходами (37).

Таким образом, первые две услуги стали лидерами и по возвращенным жителям Подмосковья суммам. За отопление им вернули 6,9 миллиона рублей, за горячее водоснабжение – 4,4 миллиона рублей.