РИАМО - 14 апр. Прокурор Москвы Денис Попов предостерег руководство столичных компаний такси о недопустимости нарушения правил перевозки пассажиров из-за введенных мер по самоизоляции, у всех клиентов необходимо проверять цифровые пропуска, сообщается на сайте прокуратуры столицы.

С 15 апреля для перемещения по Москве как на личном, так и на общественном транспорте, понадобится электронный пропуск. Таксисты обязаны будут проверять наличие пропуска у пассажиров. Тех водителей, кто этого не сделает и повезет граждан, отключат от агрегаторов.

«Прокурор города Москвы направил руководителям трех крупных столичных таксомоторных компаний предостережения о недопустимости нарушения законодательства. Должностные лица предупреждены об ответственности», — говорится в сообщении.

Кроме того, если цифровой пропуск отсутствует или маршрут такси не совпадает с установленным в пропуске, гражданину будет отказано в поездке. Полицейские будут выборочно проверять автомобили такси с 15 апреля. Нарушителям будет грозить крупный штраф.

В Москве до 1 мая действует режим самоизоляции для всех без исключения жителей — они обязаны находиться в своих квартирах и выходить только в случае крайней необходимости. Это может быть поход в ближайший магазин, аптеку, выгул собаки и обращение за экстренной медицинской помощью.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

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