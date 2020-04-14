РИАМО - 14 апр. Жители более 3,7 тысяч многоквартирных домов Подмосковья могут во время самоизоляции провести годовые общие собрания собственников в электронном формате, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

На собраниях нужно принять решения о содержании и текущем ремонте общего имущества, величине тарифа на их проведение, выборе способа управления, переводе жилых помещений в нежилые и так далее.

«Преимущества электронного проведения общего собрания собственников очевидны. Не нужно посещать собрания лично, тратить на это силы и время. Можно голосовать и принимать активное участие в решении важных вопросов, даже находясь далеко от дома. Также немаловажно, что сервис исключает возможность подделки подписей в протоколах, так как доступ к голосованию есть только у собственников», – отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Согласно жилищному кодексу, общее собрание собственников проводится в течение второго квартала (если иное не решат сами собственники). То есть, этот срок в 2020 году как раз наступил.

Переход на дистанционные собрания в Подмосковье начался в прошлом году в пяти пилотных муниципальных образованиях (Балашиха, Королев, Подольск, Реутов, Серпухов). Уже в середине прошлого года это стало доступно всем жителям региона. Здесь электронный формат голосования реализуется на базе Единой информационно-аналитической системы ЖКХ Московской области (ЕИАС ЖКХ).