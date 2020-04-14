РИАМО - 14 апр. Тела пожилого мужчины и восьмилетней девочки обнаружили в частном доме в Раменском городском округе, по предварительным данным, они отравились газом, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Во вторник в одном из частных домов на территории Раменского городского округа обнаружены тела 71-летнего мужчины и восьмилетней девочки. Из дома также госпитализирована 70-летняя женщина.

«По предварительным данным, пострадавшие отравились газом. По данному факту следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, утечка газа могла произойти из-за автоматического включения генератора из-за перепадов в электросети.

Следователи и криминалисты осмотрели место ЧП. Также проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления причин и обстоятельств произошедшей трагедии. В рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.