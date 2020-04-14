РИАМО - 14 апр. В Подмосковье 15 апреля пройдет горячая линия по электронным услугам, все желающие смогут задать вопросы о порядке подачи документов для осуществления государственной регистрации прав, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного ведомства.

Звонки граждан будут приниматься 15 апреля с 11:00 до 13:00 по телефону: 8 (499) 148-92-70.

«Горячая линия Росреестра будет посвящена порядку подачи документов, необходимых для осуществления государственной регистрации прав, в форме электронных документов и (или) электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью с использованием единого портала госуслуг, веб-сервисов, официального сайта Росреестра», – отмечается в материале.

Также электронные документы можно подать с помощью информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет и через единую систему идентификации и аутентификации.

В случае возникновения вопросов при использовании электронных сервисов, специалисты отдела предоставления государственных услуг в электронном виде ответят на них.