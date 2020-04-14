РИАМО - 14 апр. В рамках работ по модернизации развязки МКАД на пересечении с Липецкой улицей планируется построить и реконструировать свыше 23 километров дорог, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Вместе с развязкой реконструируют также прилегающий участок Липецкой улицы. В ходе реконструкции предполагается построить три боковых проезда, шесть съездов, три путепровода и один тоннель.

«Для обеспечения безопасности пешеходов и организации непрерывного движения здесь будут возведены четыре надземных перехода. Приступить непосредственно к строительно-монтажным работам планируют в конце текущего года», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

За последние годы в Москве реконструировали 14 крупных транспортных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями.