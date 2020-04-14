РИАМО - 14 апр. Бизнесменов приглашают поучаствовать в опросе комитета по конкурентной политике Московской области «О качестве оказания финансовых мер поддержки предпринимателям в Московской области», говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Принять участие в опросе можно по 29 мая. Опрос проходит на портале «Добродел».

«В ходе опроса предприниматели смогут оставить свое мнение о первоочередных мерах финансовой поддержки, необходимых для сохранения бизнеса, об удовлетворенности работой и услугами финансовых организаций, а также дать оценку процессу их реализации и оформления», - говорится в сообщении.

Полученные данные используют для организации дальнейшей работы по повышению уровня удовлетворенности бизнесменов работой финансовых организаций и выявления существующих барьеров для доступа к их услугам.