РИАМО - 14 апр. Московский губернский театр создал свой YouTube-канал – МГТ ТВ, в котором с 13 апреля выпускают в эфир новые программы, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Театр подготовил несколько проектов, которые распределены по «недельной сетке» - каждый день недели по отдельной передаче. Программа «передач» публикуется еженедельно в воскресенье вечером.

«Во времена самоизоляции очень хочется не терять связь с нашими зрителями. У Московского губернского театра много поклонников, есть соцсети, которые дают нам возможность общаться с ними, но благодаря МГТ ТВ мы познакомимся еще ближе. И для актеров это полезно: в отсутствии спектаклей и репетиций они будут создавать этюды, импровизации, целые мини-спектакли», - рассказал художественный руководитель театра Сергей Безруков.

Он уточнил, что среди проектов театра - мастер-классы, онлайн чтения, общение в прямом эфире, домашние зарисовки и много другое. Но в передачах будет главенствовать комедийный жанр.

«Это лучшее лекарство, ведь в состоянии подавленности, депрессии, безнадежности сложно выжить. Нужно оставаться оптимистами. Для этого мы и придумали наше МГТ ТВ. Поднимаем настроение», - подчеркнул Безруков.

Выпуски проекта публикуются на YouTube-канале театра по ссылке.