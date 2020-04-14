РИАМО – 14 апр. С начала текущего года специалисты Фонда капитального ремонта Московской области обработали 3 тысячи письменных и 12 тысяч телефонных обращений от жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

Только за прошлый месяц с помощью удаленных сервисов обработано более 2,5 тысячи обращений. На все обращения даны компетентные и всесторонние ответы с разъяснениями.

«Наиболее часто жители спрашивают о введенном трехмесячном моратории на оплату взносов на капремонт, отмену взымания пеней за просрочку платежей и сроках проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», – говорится в сообщении.

Для удобства жителей региона в фонд можно обратиться с помощью телефона: 8(495)104-59-59, официальных аккаунтов в соцсетях, а также можно написать обращение на электронную почту.

«Собственники могут получить информацию о региональной программе капитального ремонта, порядке оплаты взносов на капремонт, уточнить краткосрочный период, в который будет отремонтирован их дом, а в домах, где уже ведутся работы, жители могут уточнить текущие вопросы проведения работ», – отметил гендиректор фонда Валерий Николов.

В рамках организации работы с обращениями граждан в режиме реального времени ведется мониторинг социальных сетей Фонда капитального ремонта региона.

Работа в соцсетях удобна всем участникам процесса: с одной стороны, житель оперативно получает первичную информацию, с другой стороны, соцсети позволяют сотрудникам фонда получать обратную связь и совершенствовать внутренние процессы предоставления услуг. Ежедневно обрабатывается порядка 100 запросов различного характера.

Региональная программа капитального ремонта включает в себя более 44 тысяч многоквартирных домов. Это самая масштабная программа капремонта в стране. В 2020 году в Подмосковье планируется капитально отремонтировать 1630 многоквартирных домов. Это позволит улучшить жилищные условия свыше 110 тысяч семей.