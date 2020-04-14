РИАМО - 14 апр. Специалисты министерства имущественных отношений Московской области согласовали земельный участок для строительства новой школы в поселке Петровское Ленинского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства.

Образовательное учреждение, в котором будут учиться 825 учеников, возведут на площади 3 гектара.

«По данным министерства строительного комплекса Московской области, проектирование объекта и начало строительства намечено на 2020-2022 годы», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Здание построят в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».