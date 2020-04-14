РИАМО - 14 апр. В Госадмтехнадзоре Подмосковья подвели итоги работы административных комиссий с начала 2020 года, всего комиссии вынесли 2477 постановлений на устранение нарушений чистоты и благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В муниципалитетах с населением более 200 тысяч человек за текущий год лучше всего поработали административные комиссии в Красногорске, Орехово-Зуеве и Химках. Каждая из вышеуказанных АТК пресекла около 200 нарушений чистоты и порядка», – сказал начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Олег Баженов.

Большую работу по устранению нарушений с начала года проделали в Солнечногорске (198 нарушений), Серпухове (67 нарушений), Долгопрудном (63 нарушения).

Среди небольших муниципалитетов эффективнее всего проводилась работа в городских округах Павловский Посад, Дубна, Протвино, Лыткарино, Луховицы, Лосино-Петровский и Шатура. В данных округах устранили более 40 нарушений. В общей сложности сотрудники Госадмтехнадзора устранили 2477 нарушений чистоты и порядка.

Административные комиссии существуют в муниципальных образованиях Подмосковья с начала 2018 года с целью выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.