РИАМО – 14 апр. День космонавтики и двухлетие центра «Космонавтика и авиация» отметили на ВДНХ, для этих событий выставка подготовила обширную онлайн-программу, в которой поучаствовало около 2 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

«Для познавательных и культурных проектов онлайн-формат открывает новые возможности. Так как все события праздничной программы были именно онлайн, они собрали впечатляющее количество участников – около 2 миллионов человек», – сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она уточнила для сравнения, что центр «Космонавтика и авиация» за два года работы принял 1,6 миллиона человек.

В День космонавтики на ВДНХ провели тематическую онлайн-викторину из 30 вопросов. Более 600 участников соревновались за главный приз – часы «Штурманские» (точная копия тех, что были у первого космонавта мира Юрия Гагарина в его легендарном полете). Выиграл Михаил Чикарев.

Более 680 тысяч пользователей посмотрели видеобеседу «В четырех стенах космоса». Экскурсовод Денис Романенко и летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин поговорили на тему изоляции и выяснили, что жизнь космонавтов на орбите во многом схожа с нынешними буднями в стране. Данный ролик можно посмотреть на сайте ВДНХ в разделе «Онлайн», на странице в TikTok и во всех соцсетях проекта «Московские сезоны».

Также виртуальную выставку и аудиогид «Легенды космоса» увидели и услышали порядка 1 миллиона человек. А в викторине «Ботаник», вопросы к которой подготовили космонавты, поучаствовали порядка тысячи человек, победителями стали 18 знатоков космоса. Еще 20 тысяч пользователей Сети прошли интерактивный тест от покорителей космоса на странице ВДНХ в «Одноклассниках». Все эти активности доступны для всех желающих и после праздника.

Для юных пользователей прошел мастер-класс «Светящийся спутник»: 1,3 тысячи человек смогли узнать, как собрать макет первого искусственного спутника Земли из легкодоступных материалов.

Также все желающие смогли отправить свой вопрос летчику-космонавту Александру Лазуткину. Всего было собрано более 60 вопросов, из них выбрали три, на которые Лазуткин записал видеоответы. Ролик с космонавтом посмотрели свыше 10 тысяч человек. Рубрика «Спроси космонавта» будет выходить еженедельно. Следующим на вопросы будет отвечать Сергей Прокопьев.