РИАМО – 14 апр. Минэкологии Подмосковья вынесло положительное заключение по законопроекту о внесении изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды», подготовленному депутатами Госдумы, об ограничении использования химических реагентов в качестве противогололедных материалов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Авторы законопроекта предлагают использовать такие реагенты только на автодорогах, а в зонах жилой застройки, на детских площадках и тротуарах использовать исключительно вещества механического действия – песок, щебень и другие.

«Законопроект очень актуален. Как правило, в состав противогололедных материалов входят хлориды, ацетаты, карбамиды, нитраты, природные рассолы, понижающие температуру замерзания воды и ускоряющие плавление ледяных отложений», – отметил замминистра экологии и природопользования региона Вадим Воронцов.

По его словам, реагенты могут наносить вред здоровью людей, приводить к загрязнению грунтовых вод, деградации почвенного покрова и зеленых насаждений. К примеру, под воздействием хлоридов почва уплотняется, образуя соляную корку.

Он также добавил, что инспекторы эконадзора постоянно выявляют нарушения, связанные со складированием убранного с улиц снега вне специально отведенных мест – чаще всего, в водоохранных зонах водоемов.

«В практике Минэкологии есть и случаи недостаточной очистки ливневых стоков, образующихся при таянии или плавлении снежных масс на снегосвалках. Ограничение использования химических реагентов позволит исключить попадание загрязняющих веществ в водные объекты», – заключил Воронцов.