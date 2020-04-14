РИАМО - 14 апр. До конца недели завершатся работы по перепрофилированию больничного корпуса Химкинской центральной районной больницы в инфекционный стационар для лечения пациентов, у которых диагностировали коронавирус, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

На переоборудование помещений было отведено десять дней. До конца этой недели планируют приступить к передаче объекта медицинскому персоналу.

«На каждом этаже семиэтажного корпуса завершается монтаж системы вентиляции и подачи медицинских газов, внутренняя отделка помещений. Завершена перепланировка с созданием санпропускника, препятствующего распространению инфекции», — сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Общая площадь здания составляет 9,6 тысяч квадратных метров. Стационар располагает 270 мест с кислородом.