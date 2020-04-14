РИАМО - 14 апр. Карантин по бешенству животных, установленный на ряде территорий Можайского городского округа в феврале 2020 года, отменили, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Отменить с даты подписания (14 апреля 2020 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 12 февраля 2020 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Елево Можайского городского округа», – говорится в документе.

Карантин также сняли на территории от северной границы деревни Маланьино до восточной границы деревни Хорошилово, далее до южной границы деревни Юрлово, далее за западной границы деревни Бартеньево и до северной границы деревни Маланьино.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо сразу обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной – она вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.