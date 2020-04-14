РИАМО - 14 апр. Энергетики группы компаний «Россети» досрочно завершили строительство электросетевой инфраструктуры для новой инфекционной больницы в ТиНАО Москвы, работы велись в круглосуточно, говорится в сообщении пресс–службы компании.

«Работы велись в круглосуточном режиме, начиная с 11 марта текущего года, персонал трудился в три смены. В общей сложности и днем, и ночью, при любых погодных условиях, на площадке работали 1270 человек и 60 единиц техники», – отмечается в материале.

Строящуюся больницу оснастят самыми современными медицинскими системами, позволяющими на 100% работать в реанимационном режиме. Новая больница сможет принять 900 пациентов с коронавирусом.

Энергетики проложили более 80 километров кабельных линий от подстанции «Былово» (основные кабельные линии) и подстанции «Лебедево» (резервные кабельные линии). В эксплуатацию ввели семь трансформаторных подстанций и два распределительных пункта. Строящейся больнице выдали 8 мегаватт основной мощности и 8 мегаватт резервной.

Прокладку кабельных линий проводили с использованием горизонтально-направленного бурения, что позволило в кратчайшие сроки обогнуть препятствия в виде реки, автодорог, оврагов, магистралей нефти и газа, а также сложные грунты известняковых плато.

На новом объекте применили цифровые системы управления оборудованием, что позволило значительно снизить стоимость проекта. Ход работ находился под контролем генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского.

«В условиях противостояния Covid-19 <…> «Россети Московский регион» выполнили все мероприятия на самом высоком уровне, обеспечив жизненно важный инфекционный центр столицы качественным и надежным электроснабжением. Благодарю весь коллектив, который со своей задачей справился блестяще!» – отметил директор.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

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