РИАМО – 14 апр. В период режима повышенной готовности часть предприятий в Подмосковье продолжает работать, работодатели должны обеспечить соблюдение санитарных требований на предприятии для того, чтобы исключить риски инфицирования коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Разрешено работать медорганизациям, аптекам, продовольственным магазинам, торговым точкам с товарами первой необходимости. Также не останавливаются организации, обеспечивающие обороноспособность РФ, защиту лесов, функционирование сельского хозяйства, являющиеся объектами критически важной инфраструктуры и другие.

«Работающие организации локальным актом должны принять решение о продолжении работы и соблюдении санитарных требований к организации работы в период режима повышенной готовности, проинформировать всех сотрудников о принятом решении и довести до них инструкции», – говорится в сообщении.

На портале госуслуг Московской области необходимо заполнить декларацию, разместить сведения о количестве сотрудников с указанием режима работы.

«Одна из ключевых задач для руководителей организаций – забота о здоровье сотрудников, которые вынуждены трудиться в это непростое время. Каждому из них нужно измерять температуру, соблюдать обязательную дистанцию между людьми не менее 1,5 метров», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Она подчеркнула, что выход к рабочим местам должен быть адаптирован таким образом, чтобы не создавать очередь, для этого рекомендуется нанести маркировку. График перерывов должен быть продуман так, чтобы не допускать скопления людей в одном месте.

В помещениях нужно проводить дезинфекцию, а сотрудников обеспечить средствами индивидуальной защиты. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил может повлечь применение к представителю работодателя не только административной ответственности, но и уголовной.

Кроме того, всем работникам необходимо оформить электронный пропуск.

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