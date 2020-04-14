РИАМО - 14 апр. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации открыла вакансию председателя Московского городского суда, сообщает Газета.ru.

«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей: председателя Рязанского областного суда; председателя Московского городского суда», — говорится в сообщении.

На сайте коллегии отмечается, что заявления и документы от кандидатов принимаются через почту с понедельника по пятницу по адресу: 123995, Москва, улица Баррикадная, 8, строение 4.

С 2000 года должность председателя Московского городского суда занимает Ольга Егорова.

Как уточнил РИАМО представитель пресс-службы Мосгорсуда, Егорова была назначена на данную должность указом президента от 25 октября 2014 года. По закону, за полгода до истечения срока полномочий открывается вакансия на данную должность, объявляется конкурс. Через полгода Высшая квалификационная коллегия судей РФ будет рассматривать кандидатуры, которые потом пойдут на одобрение к президенту России.