РИАМО - 14 апр. Более тысячи человек нашли работу через столичный центр занятости «Моя карьера» во время ситуации с распространением коронавируса, сообщает оперативный штаб Москвы.
По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, ситуация на рынке труда столицы сильно изменилась из-за эпидемии в городе, однако отдельные сферы и компании продолжают нанимать специалистов.
«Наши центры занятости «Моя карьера» сейчас активно работают с крупнейшими работодателями и помогают в поиске работы всем желающим», — заявила Ракова.
Она добавила, что за последние две недели на сайте центра появилось 44 тысячи новых вакансии. При этом более 1 тысячи людей нашли работу.
Наибольшим спросом на рынке труда в данный момент пользуются логисты, курьеры, операторы контакт-центров, менеджеры по онлайн-продажам, водители грузовиков и комплектовщики.
Курьеров сейчас ищут «Яндекс.Еда» и Deliveryclub со средней зарплатой 50-60 тысяч рублей. Нужны продавцы-кассиры в ритейл-сети METRO, «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит». Там средняя зарплата от 25 до 55 тысяч рублей. Также, к примеру, необходимы кладовщики в «Яндекс.Лавку» и «Ленту» — средняя зарплата — 30-40 тысяч рублей.
Кроме того, есть разнообразные вакансии в ИТ-сфере: от специалистов, которые смогут быстро сделать сайты и сервисы по доставке, до продвинутых профессионалов по базам данных, оптимизации онлайн бизнес-процессов, аналитики big data и разработчики ИИ.
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Текстовая трансляция
14 АПРЕЛЯ
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