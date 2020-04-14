РИАМО - 14 апр. Более тысячи человек нашли работу через столичный центр занятости «Моя карьера» во время ситуации с распространением коронавируса, сообщает оперативный штаб Москвы.

По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, ситуация на рынке труда столицы сильно изменилась из-за эпидемии в городе, однако отдельные сферы и компании продолжают нанимать специалистов.

«Наши центры занятости «Моя карьера» сейчас активно работают с крупнейшими работодателями и помогают в поиске работы всем желающим», — заявила Ракова.

Она добавила, что за последние две недели на сайте центра появилось 44 тысячи новых вакансии. При этом более 1 тысячи людей нашли работу.

Наибольшим спросом на рынке труда в данный момент пользуются логисты, курьеры, операторы контакт-центров, менеджеры по онлайн-продажам, водители грузовиков и комплектовщики.

Курьеров сейчас ищут «Яндекс.Еда» и Deliveryclub со средней зарплатой 50-60 тысяч рублей. Нужны продавцы-кассиры в ритейл-сети METRO, «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит». Там средняя зарплата от 25 до 55 тысяч рублей. Также, к примеру, необходимы кладовщики в «Яндекс.Лавку» и «Ленту» — средняя зарплата — 30-40 тысяч рублей.

Кроме того, есть разнообразные вакансии в ИТ-сфере: от специалистов, которые смогут быстро сделать сайты и сервисы по доставке, до продвинутых профессионалов по базам данных, оптимизации онлайн бизнес-процессов, аналитики big data и разработчики ИИ.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Жителям Подмосковя рассказали как стать добровольцем в Московской области в период пандемии коронавируса. Волонтером может стать любой человек старше 18 лет без хронических заболеваний.

- Главные новости дня в карточках

- На допвыплаты подмосковным медикам, которые работают с больными коронавирусом, выделили более 360 миллионов рублей. Такую поддержку врачи, медицинский персонал начнут получать уже с апреля и до июня включительно.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

- Разобрали получение московского пропуска по СМС

- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.

- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.