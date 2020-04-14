РИАМО – 14 апр. Зампред комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Владимир Жук, являющийся региональным координатором волонтерских штабов, рассказал, как стать добровольцем в Московской области в период пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Команды добровольцев обзванивают пожилых людей, приносят им продукты и лекарства. При этом они соблюдают все меры безопасности. Активисты также стали выгуливать питомцев, хозяева которых находятся дома на карантине. Всего оказана помощь уже свыше 7 тысячам людей.

«Для того, чтобы стать волонтером, нужно обратиться на горячую линию города, в котором вы проживаете. В некоторых городах отряды волонтеров уже сформированы, но желающих быть полезными могут внести в резерв. Подмосковная горячая линия– 8(800)550-50-30»,– сказал Жук.

Он подчеркнул, что волонтером может стать любой человек старше 18 лет без хронических заболеваний. Опыт волонтерской работы будет преимуществом.

Жук напомнил, что ранее губернатор Подмосковья поручил организовать возможность бесплатного проезда для добровольцев на общественном транспорте региона. Но региональный парламент в ближайшее время рассмотрит и другие меры поддержки.

«Одним из основных требований к волонтерам является, прежде всего, неравнодушие и желание помочь людям, которые сейчас в этом больше всего нуждаются – одинокие пенсионеры, граждане с ограниченными возможностями здоровья и другие», – заключил Жук.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Жителям Подмосковя рассказали как стать добровольцем в Московской области в период пандемии коронавируса. Волонтером может стать любой человек старше 18 лет без хронических заболеваний.

- Главные новости дня в карточках

- На допвыплаты подмосковным медикам, которые работают с больными коронавирусом, выделили более 360 миллионов рублей. Такую поддержку врачи, медицинский персонал начнут получать уже с апреля и до июня включительно.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

- Разобрали получение московского пропуска по СМС

- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.

- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.