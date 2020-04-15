РИАМО - 15 апр. Начиная со среды для передвижения на транспорте по территории Москвы и Подмосковья обязательно наличие электронного пропуска, данная мера введена в целях борьбы с распространением коронавируса.

Пропускная система в регионе носит заявительный характер. Пока разрешение на передвижение требуется для работающих граждан, а также тех, кто посещает медучреждения, и тех, кто намерен совершить разовую поездку в других целях.

Пропуск для осуществления трудовой деятельности – многоразовый, он не ограничен маршрутом передвижения и выдается на срок по 30 апреля. Для поездок в медучреждения разовый пропуск можно оформить неограниченное количество раз, для поездок по личным причинам - не более двух раз в неделю. Эти пропуска выдаются на один календарный день. При этом между Москвой и Подмосковьем действует так называемый роуминг цифровых пропусков.

Москвичи могут заказать пропуск на сайте mos.ru, по телефону справочной службы +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377. Пропуска представляют собой специальный код, состоящий из цифр и букв.

Жители Подмосковья, которым необходим пропуск, могут оформить его в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» (скачать приложение можно здесь: https://uslugi.mosreg.ru/stop-covid). После оформления пропуска в приложении появятся QR-код и таймер, который нужно будет остановить после возвращения домой. Специалисты проконсультируют по вопросу заполнения полей в приложении по телефону: 8-800-550-50-30.

Также на едином портале госуслуг действует ссылка на форму (https://www.gosuslugi.ru/395224/1) для оформления пропуска для физлиц. Для ИП и юрлиц реализована форма для сбора сведений о сотрудниках, которым необходимо выходить на работу, по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/395373/1.

При оформлении электронного пропуска следует помнить, что в регионе сохраняется режим обязательной самоизоляции и для выхода из дома должна быть веская причина.

При этом чтобы сходить пешком в магазин, аптеку, выгулять собаку, вынести мусор в пределах 100 метров от дома, разрешение пока не требуется. Наличие пропусков у жителей будут проверять сотрудники правоохранительных органов. Предъявить разрешение можно в электронном виде на мобильном устройстве или в распечатанном, при себе следует иметь паспорт.

Проверять наличие пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта будут инспекторы ГИБДД. Нарушителям пропускного режима грозят штрафы.

Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

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