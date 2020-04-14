РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 апр. В подмосковном Красногорске на неопределенный срок перенесли общественные слушания, ранее запланированные на 16 апреля, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в стране общественные слушания, запланированные 16 апреля по адресу: город Красногорск, улица Ленина, дом №4, переносятся на неопределенный срок», - говорится в сообщении.

Тема слушаний: «По проектной документации по созданию искусственного земельного участка на правом берегу реки Москвы по адресу: Московская область, горокруг Красногорск, 65-66 километр МКАД». О дате их проведения известят дополнительно.