РИАМО - 14 апр. Столичные следователи получат от полиции материалы проверки по захвату гаражного комплекса на юге города, в ближайшее время проведут мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в ряде СМИ была опубликована информация, согласно которой на юге столицы неизвестные ворвались на территорию гаражного комплекса.

«Администрация комплекса сообщает, что расценивает действия неизвестных лиц, как рейдерский захват. В настоящее время в подразделениях Главного управления проводятся проверки по аналогичным фактам, по заявлениям потерпевших собственников», – сказала Иванова.

Она добавила, что следователи намерены провести комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.