РИАМО - 14 апр. Мужчина, который закурил сигарету в вагоне столичного метро, задержан, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее была опубликована видеозапись, как неизвестный молодой человек закурил сигарету в пустом вагоне метро. Москвичей попросили опознать хулигана.

«Вчерашнего нарушителя уже задержали. Теперь ему грозит штраф», — говорится в сообщении.

В Москве действует режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, выходить из дома можно только по уважительной причине. С 15 апреля в Москве и Подмосковье для поездок на личном и общественном транспорте в обязательном порядке понадобятся цифровые пропуска.

Запрет на курение на объектах метрополитена и вблизи них изложен в федеральном законе № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака».