РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 апр. В городском округе Щелково за сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего на территории округа 19 зараженных, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.

«По данным на 13 апреля количество заболевших в Щелкове составляло 16 человек, за прошедшие сутки выявлено еще трое больных», - говорится в сообщении.

В Подмосковье за сутки выявлено 460 случаев заболевания коронавирусом. Всего на данный момент заболело 2315 человек. Скончались 24 человека. Выздоровели и выписались 75 человек.

Жителям настоятельно рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается граждан пенсионного возраста. При этом следует избегать мест массового скопления людей, а при посещении магазинов использовать защитную маску и перчатки.

По всем вопросам, касающимся коронавируса, жители городского округа Щелково могут обратиться по телефону областной горячей линии: 8(800)550-50-30 или по телефону горячей линии главного врача Щелковской областной больницы: 8(968)003-22-44.