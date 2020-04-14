РИАМО - 14 апр. С 15 апреля будет изменен график движения электричек второго Московского центрального диаметра, Курского и Рижского направлений МЖД из-за отмены остановки на станции Каланчевская, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».



Это связано с продолжением работ по развитию путевой инфраструктуры на центральном участке МЦД-2. Таким образом, график движения на этом участке временно скорректируют в ночь с 14 на 15 апреля.

«Чтобы добраться от Подольска до станции Каланчевская, пассажирам необходимо сначала доехать до станции Рижская, а затем осуществить пересадку на встречный поезд», - говорится в сообщении.

А чтобы попасть в сторону Нахабина, нужно пересесть на станции Курская. Дополнительного билета для этого покупать не придется.

Работы проходят для дальнейшей реализации проекта «Московские центральные диаметры» (МЦД), включая МЦД-2 «Курско-Рижский» и МЦД-4 «Киевско-Горьковский».

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.