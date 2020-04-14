РИАМО - 14 апр. Карантин по бешенству животных объявили на территории городского округа Шатура, там запрещается проводить выставки домашних животных, а также их вывоз из данного округа, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (14 апреля – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Лешниково городского округа Шатура», – говорится в тексте документа.

Ограничения установлены от восточной границы деревни Ивановское до восточной границы деревни Митинская, до западной границы деревни Левинская и далее до восточной границы деревни Ивановское.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.