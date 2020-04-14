РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 апр. Молодого мужчину задержали в подмосковном Красногорске за кражу банковских карт и мобильного телефона из машины, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу Красногорск.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от местного жителя о краже мобильного телефона и банковских карт из его автомобиля. Сумма ущерба составила более 116 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Красногорского отдела полиции по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан ранее не судимый 22-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.