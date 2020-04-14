РИАМО - 14 апр. С начала текущего года в Московской области было заключено свыше 2 тысяч договоров на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

«Наибольшее количество (договоров – ред.) в Солнечногорске, Дубне, Воскресенске, Дмитрове, Балашихе, Ленинском (округе - ред.), Истре и Подольске», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Также Госадмтехнадзор проводит профилактические рейды, ведет широкую разъяснительную работу среди предпринимателей, информационно уведомляет юридических лиц о необходимости соблюдения областного законодательства в сфере вывоза твердых коммунальных отходов.

В общей сложности с начала года был заключен 2021 договор на вывоз ТКО.

В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 1 июля 2019 года Госадмтехнадзор региона проверяет юридические лица на предмет заключения договора на вывоз мусора. Инспектируются предприятия сферы торговли и услуг, организации и учреждения, объекты транспортной инфраструктуры и другие.