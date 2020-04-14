РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 апр. Дополнительные номера горячей линии для помощи одиноким пенсионерам и многодетным семьям во время пандемии коронавируса заработали в Балашихе, они будут действовать до 30 апреля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Номера управления социальной защиты: 8(495)521-78-90, 8(495)529-16-34. Номера центра занятости населения: 8(495)521-80-98, 8(495)525-68-35, 8(495)529-37-47. Они будут действовать до 30 апреля», - говорится в сообщении.

Также все нуждающиеся или те, кто знает, кому необходима помощь, могут позвонить и по старым номерам горячей линии соцзащиты: 8(495) 521-31-08, 8(495) 529-27-36 или в центр занятости: 8(495) 521-80-98. Эти номера будут действовать и после 30 апреля.