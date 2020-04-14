РИАМО - 14 апр. Работы по перепрофилированию стационара Егорьевской центральной районной больницы в инфекционное отделение для коронавирусных больных завершат до конца недели, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Помещение стационара переоборудовали за две недели. Начинается поэтажная передача медицинскому персоналу.

«В здании установлены новые шлюзы, препятствующие распространению инфекции, смонтированы новые системы вентиляции и подачи медицинских газов, также проведена отделка помещений. Завершаются работы по монтажу слаботочных систем, приступили к уборке помещений», — отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В здании также установлены специальные бактерицидные установки для обеззараживания воздуха. В настоящее время ведется поставка необходимого оборудования и мебели. Перепрофилированный конкурс сможет принять 200 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- На допвыплаты подмосковным медикам, которые работают с больными коронавирусом, выделили более 360 миллионов рублей. Такую поддержку врачи, медицинский персонал начнут получать уже с апреля и до июня включительно.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

- Разобрали получение московского пропуска по СМС

- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.

- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.