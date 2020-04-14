РИАМО - 14 апр. Для поддержания организма на самоизоляции, специалисты рекомендуют включать в рацион питания больше витаминов и продуктов с пониженной калорийностью, передает Федеральное агентство новостей.

«Кроме того, россиянам следует ограничить употребление жиров, сахара, газированных и сокосодержащих напитков. Стоит также воздержаться от мучных изделий и продукции из переработанного мяса», - говорится в сообщении.

При этом специалисты рекомендовали сократить порции, в то же время увеличив количество приемов пищи. Приемы пищи нужно разделить на три основных и один-два перекуса.

В регионах России действуют режимы повышенной готовности и самоизоляции. В Московском регионе жителям можно выходить из дома только по веским причинам, а с 15 апреля вводят специальные пропуска для поездок на любом виде транспорта.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- На допвыплаты подмосковным медикам, которые работают с больными коронавирусом, выделили более 360 миллионов рублей. Такую поддержку врачи, медицинский персонал начнут получать уже с апреля и до июня включительно.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

- Разобрали получение московского пропуска по СМС

- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.

- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.