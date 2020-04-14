РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 апр. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом Совета депутатов Балашихи Леонидом Любимцевым передали продуктовые наборы от губернатора региона Андрея Воробьева находящимся на самоизоляции пенсионерам микрорайона Авиаторов, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

«В регионе работает телефон горячей линии: 8(800)550-50-30, в каждом муниципалитете созданы штабы, которые также обрабатывают заявки и формируют списки. Это большая ежедневная работа, в которой задействованы сотни человек: сотрудники городских администраций и соцзащиты, члены Общественной палаты, актив «Молодой Гвардии Единой России», партийцы, депутаты всех уровней, ТОСы и просто неравнодушные граждане», - сказал Ефимов.

Одна из жительниц микрорайона Авиаторов Балашихи Галина Троценко, поблагодарив депутатов, попросила передать большое спасибо главе Подмосковья и всем волонтерам за заботу и помощь, которую они оказывают пожилым людям.

«Мы чувствуем поддержку каждый день: нам звонят девочки из социальной защиты, интересуются самочувствием, общим состоянием дел и, конечно, просят оставаться дома. Я смотрю телевизор, вижу, как непросто сейчас врачам, тем, кто работает на скорой помощи и, конечно, буду находиться дома, пока не снимут запрет на выход из квартиры», - подчеркнула Троценко.

Всего в Московской области с начала пандемии волонтеры доставили около 50 тысяч продуктовых и медицинских наборов людям старшего возраста и многодетным семьям.