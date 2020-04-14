РИАМО - 14 апр. Пропускная система, которую введут для поездок по Москве во время всеобщей самоизоляции, отличается простотой и доступностью, поэтому многократные штрафы для игнорирующих такую мягкую систему вполне справедливы, сообщил РИАМО руководитель проекта Probok.net Александр Шумский.

«Для таких людей есть только один довод – фискальный, то есть штраф. Получить его можно будет с каждой из 2,5 тысяч московских камер. Чем больше маршрут – тем больше вероятность помочь заболеванию распространиться, а значит, и больше штрафов. Выглядит справедливо», - сказал Шумский.

С 15 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве необходимы цифровые пропуска. Они выдаются в заявительном порядке. Отсутствие пропуска накажут штрафом, а подделка пропуска предусматривает уголовную ответственность. Следить за автомобилистами будут 2,5 тысячи дорожных камер.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников пояснил, что водителя могут остановить на любом посту ГИБДД и проверить наличие пропуска. Если пропуска не будет, нарушитель получит штраф в размере 5 тысяч рублей, также его попросят вернуться домой. Если водитель продолжит поездку, его снова оштрафуют. В случае конфликта с инспекторами автомобиль нарушителя отправят на штрафстоянку, а водителя доставят в отделение полиции.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- На допвыплаты подмосковным медикам, которые работают с больными коронавирусом, выделили более 360 миллионов рублей. Такую поддержку врачи, медицинский персонал начнут получать уже с апреля и до июня включительно.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

- Разобрали получение московского пропуска по СМС

- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.

- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.