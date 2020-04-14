РИАМО - 14 апр. В Московском регионе необходимо ужесточить наказание за нарушение режима самоизоляции во время эпидемии коронавирусной инфекции и штрафовать граждан-нарушителей на суммы от 50 тысяч рублей, сообщил РИАМО фармаколог Александр Эдигер.

«Обязательно использовать камеры, как дорожные, так и городские. И пусть штрафуют по несколько раз, по аналогии с превышением скорости. Штрафы можно сделать и больше – от 50 тысяч рублей», - сказал Эдигер.

Он добавил, что такие суровые меры позволят остановить рост заболеваемости.

«Нам надо во что бы то ни стало сломать тяжелый негативный тренд по заболеваемости, без жестких мер это не получается сделать», – подчеркнул Эдигер.

Из-за распространения коронавируса в Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции для жителей всех возрастов. Гражданам, которые пренебрегают ограничительными мерами, грозит штраф в размере 4 тысяч рублей, а при повторении — 5 тысяч рублей. Также пятитысячный штраф предусмотрен при совершении правонарушения с использованием транспортного средства, при этом машину могут отправить на спецстоянку.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

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