РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 апр. Волонтерам подмосковного Красногорска передали продукты для формирования 100 наборов для нуждающихся жителей округа на самоизоляции, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«14 апреля в МУ «Молодежный центр» (Красногорска – ред.) состоялась передача продуктов из распределительного центра в Мытищах волонтерам. Из полученного груза будет сформировано 100 наборов для поддержки нуждающихся красногорцев», – говорится в сообщении.

Начальник управления по социальным вопросам администрации Красногорска Эльмира Кавалерская отметила, что продуктовая помощь оказывается людям старше 65 лет при условии, что они находятся в строгой самоизоляции, а также многодетным семьям, в которых воспитываются 5 и более детей, и малоимущим.

«В общей сложности отработано 1460 заявок. За прошедшее время обзвонили более 46 тысяч жителей. Сегодня мы формируем очередную партию пакетов с продуктами, в которых все необходимое – бакалея, консервы, сладости к чаю. Просьба ко всем у нас одна – соблюдайте, по возможности, самоизоляцию», – подчеркнула Кавалерская.

Подать заявку на получение помощи можно по телефону штаба волонтеров: 8(925)499-41-00.