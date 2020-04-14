РИАМО - 14 апр. Строящуюся инфекционную больницу в новой Москве оснастят 25 тысячами единиц современного медицинского оборудования, сообщил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«У нас будет установлено 25 тысяч единиц медицинского оборудования. <...> Все работают на то, чтобы быстрее запустить этот объект. И уже на 98-99% он готов», — сказал Бочкарев в эфире телеканала «РБК».

По его словам, в настоящее время идет благоустройство территории больницы площадью более 43 гектаров. Для работ в сжатые сроки строителям доступно необходимое количество спецтехники.

«Что касается строительной техники, мы очень хорошо обеспечены. <...> Проблема у нас в изготовлении металлоконструкций, но это стандартная проблема. Обычно они изготавливаются 3-4 месяца, мы должны были изготовить за две недели. Разместили более чем на 18 заводах различное оборудование, материалы. Люди работали 24 часа в сутки», — отметил Бочкарев.

Ранее Бочкарев сообщил, что работы по строительству инфекционного центра на 900 койко-мест практически завершены. Данная клиника продолжит работу и после пандемии коронавируса.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- На допвыплаты подмосковным медикам, которые работают с больными коронавирусом, выделили более 360 миллионов рублей. Такую поддержку врачи, медицинский персонал начнут получать уже с апреля и до июня включительно.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

- Разобрали получение московского пропуска по СМС

- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.

- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.