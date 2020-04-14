РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Жители подмосковного Подольска подали 500 заявлений через портал «Работа в России» для постановки на учет в Подольский центр занятости по упрощенной схеме без справок от работодателя, сообщила «РИАМО в Подольске» начальник отдела содействия занятости Подольского центра занятости Елена Глухова.

«С 30 марта по 14 апреля Подольский центр занятости признал безработными 116 человек. На данный момент стоит на учете 1065 безработных, на 1 января 2020 года числился 941 человек. В день обращаются по 30-40 человек, хотя с 9 апреля начала действовать возможность зарегистрироваться дистанционно через портал «Работа в России». С 9 по 14 апреля через портал жители Подольска подали 500 заявлений на регистрацию в качестве безработных по упрощенной схеме без предоставления справки о среднемесячном заработке за последние три месяца по последнему месту работы, заверенной работодателем», - сказала Глухова.

По ее словам, те, кто становятся на учет на портале дистанционно, не должны прикладывать к заявлению никаких документов и копий справок, только заполнить резюме и внести данные из паспорта, адрес, номера СНИЛС, ИНН и реквизиты счета, куда перечислять пособие. Получив заявление, сотрудники центра занятости самостоятельно делают запросы в ведомства и рассчитывают пособие. Пока никого из подавших заявление онлайн через портал «Работа в России» еще не признали безработными, так как еще не прошло 11 дней с даты поступления заявления, в течение которых заявителей либо признают безработными, либо отклонят заявку.

Впервые обратившиеся также могут вставать на учет очно, но запись уже идет на конец мая. Тем, кого увольняют по ликвидации или сокращению предприятия, выделяют места раньше, чтобы соблюсти сроки для начисления максимального пособия. Также места в очереди освобождают те, кто самостоятельно регистрируются онлайн.

«В основном на учет встают люди из мелкого и среднего бизнеса, особенно из сферы услуг и торговли, например, парикмахерских, сферы питания. Очень большой процент тех, кто не работал более 1 года. Они услышали, что есть возможность получить пособие, примерно 30% от общего количества обратившихся. Но они получат не более 1,5 тысячи рублей. Пособие зависит от количества отработанных недель до даты постановки на учет. Если имеется 26 календарных недель в течение года до постановки на учет, то безработный получит 75% от заработной платы, но не выше, чем 12 130 рублей. Плюс доплата до 15 тысяч рублей», - уточнила Глухова.