РИАМО - 14 апр. Свыше 100 предприятий и фермерских хозяйств хлебопекарной отрасли Московской области выпекают куличи к предстоящей Пасхе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Перед Пасхой у пекарей работы прибавилось — нужно накормить людей не только традиционным хлебом, но и праздничным угощением — куличами и другой сдобой. Выпекают их сейчас более ста хлебозаводов и фермерских пекарен региона», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Всего изготавливается порядка 30 разных видов куличей. Это могут быть как маленькие куличи весом 100 граммов, так и большие сдобы по 600-900 граммов из дрожжевого, бездрожжевого, творожного, сдобного теста, с изюмом или с цукатами. На приготовление одного кулича уходит больше четырех часов.

По словам Разина, предприятия региона используют только натуральное сырье в основном подмосковных сельхозпроизводителей.

Жители Подмосковья и Москвы могут купить куличи местных фермеров уже сегодня. Они есть в магазинах крупных сетей, а также в фирменных торговых точках хлебопекарных заводов Подмосковья и фермерских пекарен.

«В этом году из-за ограничения посещения храмов в связи с эпидемиологической ситуацией многие хлебозаводы приглашают священнослужителей и проводят освящение куличей прямо на производстве», — заключил глава Минсельхозпрода региона.