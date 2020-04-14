РИАМО - 14 апр. Свыше 700 разных организации участвуют в процессе строительства инфекционного центра в новой Москве, сообщил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«У нас задействовано более 700 разных организаций. Фактически, основных подрядчиков до 25, субподрядчиков более 300. Почти более 400 компаний, которые занимаются производством светильников, радиаторов, кабельной продукции и различных элементов», — сказал Бочкарев в эфире телеканала «РБК».

По его словам, оперативный штаб по контролю за строительством функционирует круглосуточно. Утром и вечером детально отслеживается динамика выполняемых работ. Задействована огромная команда управленцев.

«У нас 99% городского заказа выполняют частные строительные компании. Генеральным подрядчиком выступает «Мосинжпроект», 100% акций которого принадлежит правительству Москвы. Оно в стандартном режиме привлекает те компании, которые необходимы», — отметил Бочкарев.

Ранее Бочкарев сообщил, что расходы на строительство инфекционной больницы в поселении Вороновское новой Москвы могут составить около 5-7 миллиардов рублей.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- На допвыплаты подмосковным медикам, которые работают с больными коронавирусом, выделили более 360 миллионов рублей. Такую поддержку врачи, медицинский персонал начнут получать уже с апреля и до июня включительно.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

- Разобрали получение московского пропуска по СМС

- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.

- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.