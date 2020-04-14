РИАМО - 14 апр. Почтальоны продолжают работу в условиях режима повышенной готовности, каждый день в Московской области 3,5 тысячи почтальонов выходят на свои маршруты, говорится в сообщении пресс-службы макрорегиона Москва АО «Почта России».

На сегодняшний день «Почта России» также обеспечивает доступность почтовых услуг в цифровом формате. При этом почтальоны своевременно доставляют письменную корреспонденцию, посылки.

«Во всех почтовых отделениях предприняты меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов компании. Начальники отделений следят за самочувствием своих подчиненных – операторам и почтальонам измеряется температура, регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений», - говорится в сообщении.

Утром и вечером вся информация о состоянии здоровья почтовиков передается в оперативный штаб.

При этом нагрузка на отрасль увеличилась из-за того, что большинство людей остается дома. Также вновь доставляют посылки из Китая и их сейчас много. Увеличились и объемы интернет-шопинга. Также многие клиенты заказывают принести им продукты и бытовую химию.

Сервисом доставки может воспользоваться любой желающий, особенно востребована она у людей с инвалидностью, маломобильных граждан, пенсионеров и жителей отдаленных районов. Для выбора необходимо заполнить бланк, который можно взять у почтальона.

В «Почте России» напомнили гражданам о доступных онлайн-сервисах обслуживания, оформления и оплаты посылок, которые доступны на сайте или в мобильном приложении «Почты России». Там же можно заказать доставку посылки курьером, в том числе бесконтактную.

В Подмосковье действует режим самоизоляции, при котором гражданам не стоит выходить на улицу без веской причины.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- На допвыплаты подмосковным медикам, которые работают с больными коронавирусом, выделили более 360 миллионов рублей. Такую поддержку врачи, медицинский персонал начнут получать уже с апреля и до июня включительно.

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- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

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- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

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- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.