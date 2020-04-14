РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Врачи родильного дома в Подольске провели экстренное кесарево сечение у женщины с двумя рубцами на матке и сколиозом, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«За последние дни в стенах роддома Подольска была проведена экстренная операция при дородовом излитии вод у женщины с двурогой маткой в сочетании с ножным предлежанием плода. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Также было проведено экстренное кесарево сечение у женщины с 2 рубцами на матке и сколиозом 4 степени. Благодаря третьей операции кесарева сечения в семье появился третий ребенок», - говориться в сообщении.

Помимо этого, в гинекологическом отделении выполнили лапаротомическую операцию на придатках матки по удалению гнойного тубоовариального образования. Пациентка в удовлетворительном состоянии. Также врачами было выполнено 2 лапароскопических операции в экстренном порядке по трубной беременности у двух молодых пациенток.