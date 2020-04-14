РИАМО - 14 апр. Эпидемиологи из КНР, которые прибыли в столицу для обмена опытом с московскими коллегами, высоко оценили меры, принятые для предотвращения распространения коронавируса в городе, сообщает оперативный штаб Москвы.

Делегация прибыла в столицу из Харбина спецрейсом Минобороны. Встреча клинического комитета департамента здравоохранения Москвы с делегацией медицинских экспертов из КНР состоялась 14 апреля в ГКБ имени Боткина.

«Врачи-инфекционисты из Китая уже прошли свой этап борьбы с коронавирусом. Сейчас они делятся с нашими врачами опытом относительно того, как следует разобщать людей, как выявлять и лечить заболевание», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, коллеги из Китая находятся уже несколько дней в Москве и провели ряд рабочих встреч в московских больницах.

Ракова выразила надежду, что уникальный опыт и знания китайский специалистов помогут столице в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иностранные врачи планируют посетить ведущие стационары Москвы, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

Члены делегации уже посетили медкомплекс в Коммунарке, ГКБ №15 имени Филатова и НИИ имени Склифосовского. Делегация также успела посетить строительную площадку в поселении Вороновское новой Москвы, где завершается возведение инфекционного центра.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- На допвыплаты подмосковным медикам, которые работают с больными коронавирусом, выделили более 360 миллионов рублей. Такую поддержку врачи, медицинский персонал начнут получать уже с апреля и до июня включительно.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

- Разобрали получение московского пропуска по СМС

- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.

- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.